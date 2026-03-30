Пышный кулич без замеса: простой бисквитный рецепт, который получится у каждой хозяйки

Кажется, что домашний кулич — это долго и сложно, но есть способ куда проще. Бисквитный вариант не требует замеса и долгого подъема теста, а результат получается воздушным и нежным. Такой рецепт выручит, если хочется вкусной выпечки без лишней суеты.
Ингредиенты:
- яйца — 5 шт.;
- сахар — 250 г;
- мука — 1 стакан (примерно 150 г);
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- ванилин — 1 пакетик;
- цукаты — 80–100 г (или изюм);
- белок — 1 шт.;
- сахар для глазури — 60 г;
- посыпка — по вкусу.
Приготовление
Сначала взбейте 4 яйца с сахаром и ванилином до светлой пышной массы. Всыпайте муку с разрыхлителем частями, аккуратно перемешивая. Добавьте цукаты — тесто должно быть как густая сметана.
Форму смажьте маслом, вылейте тесто и выпекайте при 180 °C около 30–35 минут.
Для глазури взбейте белок с сахаром до густоты. Готовый кулич остудите, покройте глазурью и сразу украсьте. Получается мягкий, ароматный и очень домашний десерт.
Ранее сообщалось, что иногда достаточно одного ингредиента, чтобы привычное блюдо заиграло по-новому. В этом салате такую роль играет апельсин.