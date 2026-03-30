Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 07:30

Пышный кулич без замеса: простой бисквитный рецепт, который получится у каждой хозяйки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кажется, что домашний кулич — это долго и сложно, но есть способ куда проще. Бисквитный вариант не требует замеса и долгого подъема теста, а результат получается воздушным и нежным. Такой рецепт выручит, если хочется вкусной выпечки без лишней суеты.

Ингредиенты:

  • яйца — 5 шт.;
  • сахар — 250 г;
  • мука — 1 стакан (примерно 150 г);
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • ванилин — 1 пакетик;
  • цукаты — 80–100 г (или изюм);
  • белок — 1 шт.;
  • сахар для глазури — 60 г;
  • посыпка — по вкусу.

Приготовление

Сначала взбейте 4 яйца с сахаром и ванилином до светлой пышной массы. Всыпайте муку с разрыхлителем частями, аккуратно перемешивая. Добавьте цукаты — тесто должно быть как густая сметана.

Форму смажьте маслом, вылейте тесто и выпекайте при 180 °C около 30–35 минут.

Для глазури взбейте белок с сахаром до густоты. Готовый кулич остудите, покройте глазурью и сразу украсьте. Получается мягкий, ароматный и очень домашний десерт.

Ранее сообщалось, что иногда достаточно одного ингредиента, чтобы привычное блюдо заиграло по-новому. В этом салате такую роль играет апельсин.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
Марина Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта стоимость уничтоженного Ираном самого дорогого самолета США
«Внутренний разлом»: психолог рассказала о проблеме финансового неравенства
Мощная атака на Таганрог и эскалация конфликта: новости СВО к утру 30 марта
Число депортаций россиян из США резко выросло
Выходной из-за Пасхи получат жители только одного российского региона
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 102 БПЛА
ВСУ пытались атаковать российский регион с помощью более 60 БПЛА
Трамп заявил о возможной смерти Хаменеи
Полковника арестовали за аферу на 83,7 млн в Росгвардии
Стало известно о планах создать консорциум по нефти на Ближнем Востоке
Названа бытовая техника, экономящая до 90 литров воды
Бастрыкин взялся за дело о смерти 14-летнего подростка от инсульта
Проливные дожди, жара до +21, снег: как изменился прогноз погоды на апрель
Стало известно, почему молодежь часто выбирает гостевой брак
В Таганроге после атаки повреждены десятки многоквартирных и частных домов
Зоопсихолог рассказала, как подготовить кошку к приходу грумера
Россиян предупредили о хитром способе мошенничества в кикшеринге
Адвокат объяснил, почему люди становятся рецидивистами
«Не всегда фермерские»: раскрыта правда о ярких яичных желтках
Российские военные точными ударами разнесли ангар с техникой ВСУ
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»
Театр

Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.