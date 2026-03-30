Пышный кулич без замеса: простой бисквитный рецепт, который получится у каждой хозяйки

Пышный кулич без замеса: простой бисквитный рецепт, который получится у каждой хозяйки

Кажется, что домашний кулич — это долго и сложно, но есть способ куда проще. Бисквитный вариант не требует замеса и долгого подъема теста, а результат получается воздушным и нежным. Такой рецепт выручит, если хочется вкусной выпечки без лишней суеты.

Ингредиенты:

яйца — 5 шт.;

сахар — 250 г;

мука — 1 стакан (примерно 150 г);

разрыхлитель — 1 ч. л.;

ванилин — 1 пакетик;

цукаты — 80–100 г (или изюм);

белок — 1 шт.;

сахар для глазури — 60 г;

посыпка — по вкусу.

Приготовление

Сначала взбейте 4 яйца с сахаром и ванилином до светлой пышной массы. Всыпайте муку с разрыхлителем частями, аккуратно перемешивая. Добавьте цукаты — тесто должно быть как густая сметана.

Форму смажьте маслом, вылейте тесто и выпекайте при 180 °C около 30–35 минут.

Для глазури взбейте белок с сахаром до густоты. Готовый кулич остудите, покройте глазурью и сразу украсьте. Получается мягкий, ароматный и очень домашний десерт.

Ранее сообщалось, что иногда достаточно одного ингредиента, чтобы привычное блюдо заиграло по-новому. В этом салате такую роль играет апельсин.