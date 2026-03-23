Необычный салат с изюминкой: крабовые палочки с апельсином удивят гостей вкусом

Иногда достаточно одного ингредиента, чтобы привычное блюдо заиграло по-новому. В этом салате такую роль играет апельсин — он придает свежесть и легкую сладость. Закуска получается сочной, яркой и идеально подходит как для будней, так и для праздника.

Ингредиенты:

яйца — 4 шт. (около 240 г)

крабовые палочки — 200 г

апельсин — 1 шт. (200–250 г)

кукуруза консервированная — 150 г

чеснок — 1 зубчик

сыр твердый — 100 г (по желанию)

майонез — 2–3 ст. л. (60–90 г)

черный перец — по вкусу

Приготовление

Яйца отварите вкрутую, остудите и нарежьте кубиками. Крабовые палочки также измельчите. Апельсин очистите, удалите пленки и нарежьте мякоть небольшими кусочками, чтобы не было лишней горечи.

Сложите все в миску, добавьте кукурузу и измельченный чеснок. При желании всыпьте тертый сыр — он сделает вкус более насыщенным.

Заправьте майонезом, поперчите и аккуратно перемешайте. Дайте салату постоять 10 минут и подавайте к столу.

Получается необычно, свежо и очень вкусно — гости точно попросят добавку.

