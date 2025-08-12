Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 09:01

Пышные ПП-блины из творожного теста: низкокалорийная вкуснятина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Благодаря этому рецепту вы с легкостью приготовите пышные ПП-блины из творожного теста. Они покоряют своей мягкой текстурой и золотистой корочкой, оставаясь при этом низкокалорийными (всего 120 ккал/100 г).

Для приготовления смешайте 200 г обезжиренного творога, 2 яйца, 50 мл молока (1,5%), 1 ст. л. меда или сахарозаменителя, щепотку ванилина и 4 ст. л. овсяной муки (можно смолоть хлопья). Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Выпекайте на антипригарной сковороде без масла по 2 минуты с каждой стороны под крышкой — так блины получатся особенно пышными.

Подавайте эту низкокалорийную вкуснятину с ягодами или натуральным йогуртом — это идеальный завтрак для тех, кто следит за фигурой, но не хочет отказываться от вкусного.

Ранее стало известно, как приготовить диетическую лепешку с кабачком и сыром: всего 120 ккал.

блины
творог
рецепты
правильное питание
Дарья Иванова
Д. Иванова
