12 августа 2025 в 05:57

Пышные и нежные булочки без дрожжей — рецепт на каждый день

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти булочки — настоящая находка для тех, кто хочет быстро приготовить вкусную выпечку без дрожжей и долгого подъема теста. Тесто на кефире получается нежным и воздушным, а булочки — мягкими, с золотистой корочкой. Идеально подходят для завтрака или лёгкого перекуса с чашечкой чая или кофе.

Для теста возьмите 250 мл кефира, 2 яйца, 3 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 400 г муки и 1,5 ч. л. соды, гашенной уксусом или лимонным соком. Смешайте кефир с яйцами, сахаром и солью. Просейте муку с содой, замесите мягкое тесто. Разделите на небольшие шарики, выложите на противень, смазанный маслом. По желанию посыпьте сверху семенами или сахаром. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 20 минут до золотистого цвета.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
рецепты
выпечка
булочки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
