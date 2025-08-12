Дроны «Герберы» помогли Вооруженным силам России установить мины и тем самым перерезать дорогу для украинских войск под Покровском (Красноармейском), заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, это первое применение данного вида беспилотников в этом районе проведения специальной военной операции. Он отметил, что таким образом российские войска создали тактическое огневое окружение, минимизировав риски для своих бойцов.

Впервые в районе Покровска ВС РФ были применены дроны «Герберы» — это дроны-обманки, имитирующие «Герани». Они впервые были использованы как раз для того, чтобы на одной из дорог, связывающей Покровск с другими населенными пунктами, были установлены мины, и таким образом дорога была перерезана с помощью дронов без участия саперов. Дронов было достаточно для того, чтобы создать тактическое огневое окружение. На сегодня о проблемах Покровско-Мирноградской агломерации открыто говорят в Раде, а некоторые командиры даже пишут гневные письма в связи с тем, что неудачи преследуют ВСУ на данном направлении, — пояснил Кнутов.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил мнение, что Покровск скоро перейдет под контроль России. По его словам, в населенном пункте идут боевые действия и есть все предпосылки для окружения украинских войск.

Ветеран СВО Евгений Рассказов ранее заявил, что паника бойцов «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) стала для российских военных «праздничным фейерверком». Так он отреагировал на матерное обращение бывшего командира нацбатальона Богдана Кротевича к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Военачальник заявил, что катастрофическое положение ВСУ в районе Покровска ухудшается с каждым днем.