Пышные гортензии теперь в каждом углу: хитрый способ укоренения для занятых дачников

Гортензии легко превращают обычный участок в цветущий сад с огромными яркими шапками. Но покупать новые кусты каждый сезон совсем не обязательно. Опытные дачники давно используют простой способ размножения, который не требует теплиц, сложных удобрений и постоянного ухода.

Для самого легкого черенкования нужен побег с двумя почками. Его высаживают под углом примерно 45 градусов, заглубляя одну почку в землю или влажный песок. Лучше выбирать затененное место без палящего солнца. Многие садоводы просто высаживают черенки рядом с материнским кустом с северной стороны. При регулярной влажности к концу лета уже появляются крепкие саженцы.

Есть и еще один удачный способ — укоренение «с пяткой». Молодой зеленый росток аккуратно отламывают вниз так, чтобы у основания остался маленький кусочек старой древесины. Именно эта «пятка» помогает черенку быстрее пустить корни.

Высаживают такие побеги в мох, перлит или рыхлый влажный грунт, слегка заглубляя основание. Сверху накрывают стаканом или пакетом с отверстиями для воздуха. А для древовидных сортов подходит метод вертикальных отводков с торфом прямо внутри куста.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и признается, что несколько черенков укоренились даже без специальных стимуляторов. Она также советует чаще проветривать мини-парники, чтобы молодые побеги не начали подгнивать от лишней влаги.

