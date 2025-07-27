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27 июля 2025 в 05:32

Пышная творожная лепешка: готовится как омлет, тает во рту как сырник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожно-сырная лепешка на сковороде — это идеальный завтрак для тех, кто любит сырники, но не хочет возиться с их лепкой. Ее вкус поражает гармонией: нежная творожная основа с легкой кислинкой сочетается с тягучей сырной начинкой и хрустящей золотистой корочкой.

Для приготовления смешайте 200 г творога, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, щепотку соли и 1 ч. л. сахара до однородности. Отдельно приготовьте начинку: 100 г тертого сыра (моцарелла или сулугуни) смешайте с 1 ст. л. сметаны и зеленью. На раскаленную сковороду с маслом выложите половину творожного теста, распределите сырную начинку, накройте второй половиной теста. Жарьте под крышкой 5 минут на среднем огне, затем переверните и готовьте еще 4 минуты до румяности.

Лепешка получается пышной, с аппетитной сырной «лавой» внутри. Эта вкуснятина готовится как омлет, а тает во рту как сырник. Идеально для завтрака или перекуса.

Ранее стало известно, как приготовить пиццу на кабачковом тесте, которую можно есть даже на диете.

творог
лепешки
сырники
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
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