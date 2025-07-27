Пышная творожная лепешка: готовится как омлет, тает во рту как сырник

Творожно-сырная лепешка на сковороде — это идеальный завтрак для тех, кто любит сырники, но не хочет возиться с их лепкой. Ее вкус поражает гармонией: нежная творожная основа с легкой кислинкой сочетается с тягучей сырной начинкой и хрустящей золотистой корочкой.

Для приготовления смешайте 200 г творога, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, щепотку соли и 1 ч. л. сахара до однородности. Отдельно приготовьте начинку: 100 г тертого сыра (моцарелла или сулугуни) смешайте с 1 ст. л. сметаны и зеленью. На раскаленную сковороду с маслом выложите половину творожного теста, распределите сырную начинку, накройте второй половиной теста. Жарьте под крышкой 5 минут на среднем огне, затем переверните и готовьте еще 4 минуты до румяности.

Лепешка получается пышной, с аппетитной сырной «лавой» внутри. Эта вкуснятина готовится как омлет, а тает во рту как сырник. Идеально для завтрака или перекуса.

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