https://static.news.ru/photo/bb64c72a-bdfe-11e9-8312-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Проходящая через Керчь, Феодосию, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь трасса «Таврида» будет полностью открыта для движения в сентябре 2020 года. Об этом президенту Владимиру Путину заявил замглавы АО «ВАД» Виктор Перевалов.

Глава государства отметил, что остался доволен увиденным, когда «несколько дней назад пролетел практически над всей трассой», добавив о необходимости её сдачи в срок, передаёт ТАСС .

В сентябре следующего года уже будет открыто движение по четырём полосам движения. Ввод объекта — декабрь 2020 года. В настоящий момент всё идет в графике, — заявил Виктор Привалов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с Владимиром Путиным сообщил, что трасса уже построена на 74% и будет сдана в срок.

Строительство четырёхполосной автотрассы «Таврида» началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 150 млрд рублей.

Как писал News.ru, в марте замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Сергей Компанейцев рассказал, что трассу «Таврида», которая свяжет российский полуостров с запада на восток, начнут оборудовать лесополосами и агромелиоративными сооружениями.