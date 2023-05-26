Путина рассмешила рука Решетникова Путина позабавило, как министр Решетников тянул руку на деловом форуме

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на встрече с представителями общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

Президент России Владимир Путин усмехнулся над тем, как министр экономического развития тянул руку, чтобы ему дали слово на встрече с членами общественной организации «Деловая Россия». Глава государства усмехнулся и на секунду бросил взгляд на других позабавившихся участников форума, когда Решетников поблагодарил, что на него наконец обратили внимание.

Да, Владимир Владимирович, спасибо большое, что дали слово. А то я тянул руку. Думал, может просто не видно, — начал свое обращение Решетников.

В феврале перед выходом к Федеральному собранию для выступления с посланием Путина позабавило, что сотрудник службы протокола Кремля сказал в рацию «Юля, объявляй». На опубликованных кадрах было видно, что девушка в коричневом костюме быстро шепчет на ухо диктору «Объявляем».

В феврале в Японии вышли мемуары бывшего премьера Японии Синдзо Абэ, в которых политик поделился воспоминаниями о Владимире Путине. Он заявил, что Путин является человеком холодным, искренним и любящим черный юмор. Известно, что Абэ и Путин встречались 27 раз.