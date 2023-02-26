Президент России Владимир Путин засмеялся перед выходом к трибуне, с которой выступал с посланием Федеральному собранию, потому что сотрудник службы протокола Кремля сказал в рацию «Юля, объявляй». На это обратили внимание журналист Павел Зарубин в передаче «Москва. Кремль. Путин».
Юля? — переспросил Путин и после на ходу негромко посмеялся.
На кадрах видно, что девушка в коричневом костюме быстро шепчет на ухо диктору «Объявляем».
Первая личная встреча после послания у Путина прошла с женщиной — спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Они обсудили основные положения озвученного послания и то, как будет вестись законотворческая работа.
После завершения послания Матвиенко в разговоре с журналистами заявила, что Совфеду предстоит работа по изменению законодательства. По ее словам, у государства есть достаточный бюджет для того, чтобы обеспечить и оборонные статьи, и отвечать по социальным обязательствам перед населением.