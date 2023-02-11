Абэ в мемуарах описал Путина несколькими словами Покойный экс-премьер Японии Абэ в мемуарах назвал Путина искренним человеком, любящим черный юмор

Фото: Valeriy Melnikov/Xinhua/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин и Синдзо Абэ (слева) во время встречи

Скончавшийся в прошлом году бывший премьер Японии Синдзо Абэ в своих мемуарах, построенных в виде интервью, вспоминал встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам японского чиновника, российский лидер является человеком холодным, искренним и любящим черный юмор. Абэ и Путин встречались 27 раз, передает РИА Новости.

Путин выглядит холодным, но, против ожиданий, он искренен и не так уж холоден. Любит черный юмор, — вспоминал Абэ.

Впервые политики встретились во время первого премьерского срока Абэ во Вьетнаме на полях АТЭС в ноябре 2006 года. Россию японский премьер посетил в 2013-м в рамках своего второго срока. Этот визит стал для Абэ «отправной точкой для переговоров по территориальному вопросу».

Депутат парламента Японии от оппозиции Тинами Нисимура в ходе дебатов упрекнула премьер-министра страны Фумио Кисиду в том, что он постоянно уходит от ответов на прямые вопросы, прикрываясь высказыванием о необходимости осторожного рассмотрения проблемы. В качестве противоположного примера депутат привела российского лидера Владимира Путина и экс-президента США Дональда Трампа, которые не стесняются высказывать недовольство законопроектами.

Трансляция дебатов шла на интернет-канале нижней палаты парламента Японии.