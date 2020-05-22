Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ

https://static.news.ru/photo/b5a04ac0-9c25-11ea-a50c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин рассказал о распространении коронавируса в стране. По его словам, ситуация с COVID-19 стабилизируется.

При этом динамика остаётся неустойчивой, передаёт ТАСС. Он отметил, что снижение числа новых случаев заражения не такое быстрое, как хотелось бы.

Именно профилактика, широкое тестирование позволяют сейчас работать системе здравоохранения с хорошим запасом надёжности и прочности. Из 165 тысяч специализированный коек, развёрнутых, как мы и планировали, для помощи людям с тяжёлыми осложнениями, вызванными коронавирусом, используется порядка 110 тысяч, — подчеркнул он.

Политик добавил, что за две недели число взятых тестов на COVID-19 выросло на три миллиона. Он уверен в необходимости наращивать темпы такой работы.

За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 150 человек. Этот показатель является рекордным с момента начала пандемии COVID-19 в стране. Наибольшее количество заражённых скончались в столичном регионе. В Москве коронавирус унёс жизни 73 человек. В Подмосковье умерли 13 человек с COVID-19, в Дагестане — 24 человека, писал NEWS.ru.