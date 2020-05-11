Общество

Путин заявил о смягчении самоизоляции, но не для пожилых людей

16:08, 11 мая 2020 103
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством по ситуации с коронавирусом в стране заявил о завершении периода нерабочих дней и послаблении режима самоизоляции. Однако это пока не будет распространяться на пожилых людей.

С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Мы подошли к следующему этапу — смягчению режима ограничений. Выход из режимов ограничений быстрым не будет. Режим повышенной безопасности должен сохранятся для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, — сказал глава государства.

Во время совещания президент особо обратился к гражданам. Он напомнил пожилым людям, что эти ограничительные меры продлены для спасения их жизней и попросил ещё немного «потерпеть».

Глава государства также отметил, что уже введённый режим самоизоляции помог затормозить распространение инфекции и помочь подготовится системе здравоохранения. Также медики успели приобрести опыт для борьбы с коронавирусом.

По данным на 11 мая, в России выявлено 221 344 заражённых, зафиксировано 2009 летальных исходов от COVID-19, выздоровел 39 801 человек, писал NEWS.ru.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях