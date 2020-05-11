Путин заявил о смягчении самоизоляции, но не для пожилых людей

https://static.news.ru/photo/15714f88-938b-11ea-ac32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством по ситуации с коронавирусом в стране заявил о завершении периода нерабочих дней и послаблении режима самоизоляции. Однако это пока не будет распространяться на пожилых людей.

С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Мы подошли к следующему этапу — смягчению режима ограничений. Выход из режимов ограничений быстрым не будет. Режим повышенной безопасности должен сохранятся для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, — сказал глава государства.

Во время совещания президент особо обратился к гражданам. Он напомнил пожилым людям, что эти ограничительные меры продлены для спасения их жизней и попросил ещё немного «потерпеть».

Глава государства также отметил, что уже введённый режим самоизоляции помог затормозить распространение инфекции и помочь подготовится системе здравоохранения. Также медики успели приобрести опыт для борьбы с коронавирусом.