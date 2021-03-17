Путин заявил о необоснованном росте тарифов на услуги ЖКХ

https://static.news.ru/photo/fed6d04a-8718-11eb-8aeb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры обратил внимание на проблемы в области чрезмерного роста тарифов ЖКХ и заявил о низком уровне обслуживания в этой сфере.

Много острых, чувствительных для граждан вопросов остается в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это и неоправданный рост тарифов, — цитирует ТАСС российского лидера.

Путин пояснил, что экономика живёт по своим законам, но речь идёт именно о необоснованном росте тарифов и несоблюдении стандартов качества обслуживания в сфере ЖКХ, а также о незаконном распределении средств, которые выделяются на ремонт и инфраструктуру.

Как сообщал NEWS.ru, в Госдуме предложили наделить сотрудников Госжилинспекции правом исключать из реестра недобросовестные управляющие компании. Депутат предложила уполномочить ГЖИ исключать из реестра все дома неоднократно проштрафившегося лицензиата, что позволит гораздо быстрее убирать с рынка коммунальных услуг нерадивые компании.