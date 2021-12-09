Путин: закону о семейном насилии необходима проработка

Президент России Владимир Путин предложил проработать закон о семейном насилии, в частности, обсудить с теми, кто высказывает опасения о вмешательстве в семью. Во вторник законопроект о профилактике семейно-бытового насилия не стали вносить в Госдуму, поскольку законодатели не смогли прийти к компромиссу о его формулировках. С просьбой поддержать законопроект к главе государства обратилась журналистка и общественный деятель Екатерина Винокурова в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Путин отметил, что знает о степени проработанности инициативы, а также о том, что ряд основных противоречий снят.

Но надо всё-таки добиться того, чтобы все те, кто высказывает озабоченности, связанные с возможным внешним вмешательством в жизнь семьи, чтобы всё-таки окончательно эти противоречия были сняты. Я и сам, обещаю, постараюсь поработать на эту тему, тоже поговорить, — заверил глава государства.

Ранее сообщалось, что законопроект о профилактике бытового насилия не устроил все договаривающиеся стороны, поэтому его не станут вносить в Госдуму в осеннюю сессию.