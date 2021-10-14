Путин высказался о роли женщины в современном мире

Женщины играют все более весомую роль в решении новых задач, которые ставит современный мир. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на III Евразийском женском форуме. Глава государства также подчеркнул необходимость создавать такие условия, чтобы женщины не оказывались перед выбором между семьёй и профессией, передаёт РИА Новости.

Современный, динамично меняющийся мир ставит перед обществом, перед новыми задачами. В их решении женщины играют всё более весомую роль, — отметил Путин.

По его словам, такими задачами являются вопросы устойчивого экономического развития, глобальные проблемы экологии и окружающей среды, а также новые подходы к образованию.

Путин также призвал создавать в России условия для женщин, чтобы они не оказывались перед выбором: семья или работа.

Евразийский женский форум проходит с 13 по 15 октября в Санкт-Петербурге. Это мировая площадка, посвящённая обсуждению роли женщин в современном мире и решению глобальных проблем.

Ранее первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин, выступая на форуме, посетовал, что в российской политике недостаточно представлены женщины. Он считает, что они более ответственно относятся к экологической повестке и дольше сохраняют терпение.