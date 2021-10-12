Путин выразил надежду, что депутаты Госдумы подтвердят «кредит доверия»
Александр Чеков
Александр Чеков
15:42, 12 октября 2021
Первое пленарное заседание Государственной думы VIII созываФото: duma.gov.ru
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Президент России Владимир Путин считает, что выбранные парламентарии подтвердят «кредит доверия» от общества ежедневной результативной работой. Об этом он заявил на встрече в Кремле с депутатами Госдумы VIII созыва, добавив, что политическая система в стране отвечает на меняющиеся запросы общества.
Политическая система России развивается, отвечает на меняющиеся запросы общества, даёт возможность деятельным, целеустремлённым гражданам стать политиками федерального уровня, — сказал Путин.
Во время выступления глава государства нaпомнил, что 218 из 450 избранных депутатов будут впервые работать в Гоcдуме. Также в парламенте сформирована фракция партии «Нoвые люди», которая впервые прошла в ГД. При этом он отмeтил, что немало человек из вновь избранных депутатов «уже не один созыв в Госдуме», что очень важно для успешной законотворческой, законодательной работы, развития лучших парламентских традиций.
Президент также призвал депутатов Госдумы терпеливо и настойчиво разъяснять гражданам необходимость вакцинации от коронавируса. Кроме того, он назвал главным врагом низкие доходы граждан.
Во вторник, 12 октября, состоялось первое заседание Госдумы VIII созыва. Выборы в парламент проходили с 17 по 19 сентября. Депутатов избирали по партийным спискам и одномандатным округам. «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.