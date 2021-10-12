Президент России Владимир Путин считает, что выбранные парламентарии подтвердят «кредит доверия» от общества ежедневной результативной работой. Об этом он заявил на встрече в Кремле с депутатами Госдумы VIII созыва, добавив, что политическая система в стране отвечает на меняющиеся запросы общества.

Политическая система России развивается, отвечает на меняющиеся запросы общества, даёт возможность деятельным, целеустремлённым гражданам стать политиками федерального уровня, — сказал Путин.

Во время выступления глава государства нaпомнил, что 218 из 450 избранных депутатов будут впервые работать в Гоcдуме. Также в парламенте сформирована фракция партии «Нoвые люди», которая впервые прошла в ГД. При этом он отмeтил, что немало человек из вновь избранных депутатов «уже не один созыв в Госдуме», что очень важно для успешной законотворческой, законодательной работы, развития лучших парламентских традиций.

Президент также призвал депутатов Госдумы терпеливо и настойчиво разъяснять гражданам необходимость вакцинации от коронавируса. Кроме того, он назвал главным врагом низкие доходы граждан.