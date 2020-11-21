Путин впервые показал журналистам комнату отдыха в своей резиденции

https://static.news.ru/photo/fb932662-2cce-11eb-8d54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин впервые показал журналистам помещение для отдыха, находящееся в его резиденции в Ново-Огареве.

Интервью с главой государства в комнате отдыха провела съёмочная группа телеканала «Россия 1». На кадрах видно, что интерьер помещения выполнен в светлых тонах. В нём находятся телевизор, диван, два кресла и небольшой стол, к которому Путин и пригласил журналистов для записи интервью.

Корреспондент Павел Зарубин отметил, что до сих пор никто не видел, что находилось в этой комнате.

Ранее президент России Владимир Путин впервые показал свой секретный кабинет в первом корпусе Кремля. Глава государства не проводит в этом помещении публичных встреч, поэтому ранее его двери оставались закрытыми для журналистов. Исключение российский лидер сделал во время интервью для «Россия. Кремль. Путин», кадры которого были показаны в программе «Вести» на телеканале «Россия 1». Президент начал разговор с журналистами в кабинете, где обычно проводит рабочие встречи и совещания с небольшим количеством участников. Он сообщил, что за дверью находятся ещё несколько комнат. Рядом со столом президента были разложены детские рисунки и поделки — это подарки, направленные президенту. На стене кабинета — портрет Петра I. Интерьер помещения выполнен в светлых тонах. Отвечая на вопрос, какая энергетика в Кремле, Путин признался, что не задумывался об этом, писал NEWS.ru.