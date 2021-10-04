Путин учредил новый праздник в России

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Анна Кузнецова была отстранена с поста главного защитника прав детей в России после того, как прошла в Госдуму РФ. Новому омбудсмену придётся решать проблему детской бедности и детских садов, считает правозащитник и бывший уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович. Об этом пишет Sobesednik.ru.

Конечно, самые большие проблемы всегда — социальные. В последние годы в России растёт уровень бедности, а самая большая проблема — детская бедность. Семьи с детьми у нас самые малообеспеченные, и...