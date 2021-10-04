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Путин учредил новый праздник в России

16:40, 04 октября 2021
Путин учредил новый праздник в России Молодой отец Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В России начнут отмечать День отца. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, праздновать его будут в третье воскресенье октября.

Таким образом, ближайший День отца пройдёт 17 октября.

Постановляю установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября, — говорится в указе главы государства.

Там отмечается, что праздник введён для «укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».

27 июля Минтруд предложил установить в России День отца «в целях повышения социальной значимости отцовства». Уполномоченный при прeзиденте России по правам ребёнка Аннa Кузнецова поддержала эту инициативу.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что в регионах не хватает учреждений для жертв домашнего насилия. Ежегодно помощь получают около 60 тысяч женщин и более 10 тысяч девочек, которые подверглись домашнему насилию. Москалькова считает, что необходимо расширить эту практику.

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