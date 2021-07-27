Минтруд предложил установить День отца

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Силовики в Москве задержали кандидата в депутаты Государственной думы от КПРФ Анастасию Удальцову. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

Политик рассказала, что её задержали перед началом встречи с избирателями. В Нагатинском затоне меня, зарегистрированного кандидата в ГД, перед встречей с избирателями задержали сотрудники полиции из окружного управления, — сообщила...