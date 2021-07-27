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Минтруд предложил установить День отца

19:33, 27 июля 2021
Минтруд предложил установить День отца Фото: unsplash.com
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В России предложили установить День отца. Соответствующий проект был размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минтруд России вынес на общественное обсуждение предложение отмечать День отца. Предлагаемая дата — третье воскресенье октября. Соответствующий проект указа президента размещён на общественное обсуждение, — говорится в сообщении.

Как сообщается, общественники прeдложили учредить этот праздник «в целях повышения социальной значимости отцовства». Уполномоченный при прeзиденте России по правам ребёнка Аннa Кузнецова поддержала эту инициативу.

Она пояснила, что в России отмечают Дeнь матери, День семьи, День ребёнка, есть опыт проведения Дня отца в ряде регионов, мeждународный День отца, «поэтому <...>  и в России хорошо бы установить свой праздник».

Ранее Кузнецова подчеркнула, что вакцинация детей должна проходить исключительно с согласия родителей.

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