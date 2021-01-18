Москалькова: в регионах не хватает учреждений для жертв домашнего насилия

https://static.news.ru/photo/342ccf94-59a9-11eb-900f-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кризисные центры и кризисные отделения, оказывающие помощь пострадавшим от насилия, созданы не во всех регионах России. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

По словам омбудсмена, в кризисных центрах для женщин, действующих в субъектах Российской Федерации, ежегодно получают помощь около 60 тысяч женщин и более 10 тысяч девочек, подвергшихся насилию. Она призвала расширить эту практику.

Однако кризисные центры и кризисные отделения, оказывающие помощь пострадавшим от насилия, созданы не во всех субъектах Российской Федерации, и женщины остаются наедине со своей проблемой, — цитирует её ТАСС.

Москалькова также добавила, что одни кризисные центры не могут обеспечить всеохватывающего решения проблем жертв домашнего насилия. По её словам, необходимо развивать механизмы профилактики бытового насилия.

Она сослалась на опыт других государств, которые внедряют превентивные меры сдерживания социальных девиаций. Среди таких мер — административные запреты и предписания, нацеленные на предотвращение насилия, и система санкций за их нарушение. Это, по её словам, может значительно снизить угрозу домашнего насилия в частности и повторной преступности вообще.

Как писал NEWS.ru, Москалькова заявила, что многие медицинские специалисты, работающие с пациентами, заражёнными коронавирусной инфекцией нового типа, жалуются на невыплату доплат, обещанных властями в период пандемии.