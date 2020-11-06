Песков: Путин сообщит, если решит сделать прививку от коронавируса

https://static.news.ru/photo/5acfc50c-2015-11eb-8804-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минздрав России/facebook.com

Президент Владимир Путин сам проинформирует, если решит сделать прививку от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что принимаемые противоэпидемические меры не влияют на рабочий график российского лидера.

Он сообщит, если и когда он сделает прививку. Он сам об этом говорил, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента уточнил, что режим работы Путина «находится под влиянием эпидемиологических опасностей». В связи с этим принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности и сохранения здоровья главы государства. Тем не менее, «это никоим образом не влияет на содержание и интенсивность его работы», уточнил Песков.

Ранее, как писал NEWS.ru, Путин рассказал о проблеме производства вакцины от коронавируса. По его словам, в России не хватает оборудования для производства препарата.