Песков: Путин сообщит, если решит сделать прививку от коронавируса

Президент Владимир Путин сам проинформирует, если решит сделать прививку от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что принимаемые противоэпидемические меры не влияют на рабочий график российского лидера.
Он сообщит, если и когда он сделает прививку. Он сам об этом говорил, — цитирует Пескова «Интерфакс».
Пресс-секретарь президента уточнил, что режим работы Путина «находится под влиянием эпидемиологических опасностей». В связи с этим принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности и сохранения здоровья главы государства. Тем не менее, «это никоим образом не влияет на содержание и интенсивность его работы», уточнил Песков.
Ранее, как писал NEWS.ru, Путин рассказал о проблеме производства вакцины от коронавируса. По его словам, в России не хватает оборудования для производства препарата.