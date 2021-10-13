Путин: Россия - не единственная страна, где преследуют журналистов

Президент Владимир Путин считает ненормальным явление, когда в мире преследуют журналистов. По мнению главы государства, Россия — не единственная страна, где это происходит. Об этом он заявил в ходе «Российской энергетической недели», которую транслировал телеканал «Россия 24».

Если мы возьмём количество погибших журналистов, количество пострадавших журналистов по миру — посмотрите, где и что происходит в мире — Россия, к сожалению, не единственная стана, где это происходит. И это, конечно, результат внутреннего развития страны и её демократических процессов, — сказал Путин.

Он также отметил, что финансируемая «Газпромом» радиостанция занимает крайнюю позицию по любым вопросам, и каждый второй имеет там иностранный паспорт либо вид на жительство, но спокойно работает в России.

Я, знаете, с трудом найду страны, в которых СМИ фактически финансируются из государственных источников и занимают такую непримиримую позицию к властям, как у нас, что мне трудно представить, — сказал президент.

Ранее в СПЧ призвали власти Белоруссии немедленно освободить задержанного журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко. В сообщении отмечается, что профессиональная деятельность работника СМИ не может быть основанием для преследования. По словам главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина, Можейко задержан и находится в изоляторе в Минске.

О блокировке сайта «КП в Беларуси» стало известно утром 29 сентября. Отмечалось, что доступ к ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Белоруссии и закона о СМИ.