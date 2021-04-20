Путин разрешил оформлять налоговый вычет онлайн

https://static.news.ru/photo/2eadae6c-a1de-11eb-a5a2-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет россиянам оформлять вычет по НДФЛ на сайте Федеральной налоговой службы без сбора документов и заполнения налоговых деклараций.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу 1 января 2022 года.

Закон заменит механизм получения вычетов, по которому заявителю необходимо наполнить декларацию по форме 3-НДФЛ и собрать подтверждающие право на выплату документы. Новые правила касаются вычетов по расходам на покупку жилья и по пополнению индивидуального инвестиционного счёта.

После вступления документа в силу, налогоплательщик будет взаимодействовать с ФНС через личный кабинет на сайте службы, а его право на вычет будет проверяться в автоматическом режиме.

Накануне государственный ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, по которым 36% россиян считает действующие налоги чрезмерными. Достаточным назвали налоговое бремя 52% респондентов. В Минфине в ответ заявили, что налоговая ставка для граждан в России — одна из самых низких в мире.

Спор о налоговом бремени россиян идёт многие годы. Сторонники позиции о низком налогообложении напоминают о ставке НДФЛ, которая ниже, чем в большинстве стран мира. С другой стороны, граждане и эксперты напоминают о взносах в пенсионный фонд (22% от зарплаты), в фонд социального страхования (3,1%), в фонд медицинского страхования (5,1%), а также НДС (20% от стоимости продаваемого товара), акцизы, лицензии и специальные налоги.