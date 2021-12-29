Путин разрешил использовать водительские права для идентификации личности

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на упрощение системы идентификации клиентов финансовых и других организаций, подпадающих под действие антиотмывочного закона, и позволяющий проводить её с использованием водительских прав. Соответствующий федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ позволяет любой организации, осуществляющей операции с деньгами или иным имуществом, поручить банку провести идентификацию своих клиентов, в том числе упрощённую. Ранее такое право было только у профессиональных участников рынка ценных бумаг. Теперь же им смогут воспользоваться и другие организации, в том числе операторы мобильной и почтовой связи, страховые брокеры, лизинговые компании, ломбарды.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра. В проект также включены поправки об отмене штрафов за отсутствие диагностической карты, сообщается на официальном портале правовой информации.

От технического осмотра освобождаются «легковые автомобили и мототранспортные средства», принадлежащие гражданам и «используемые ими исключительно в личных целях». Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях.

Помимо этого, отныне исключается проведение «техосмотров на обочине» — когда у водителя уже есть диагностическая карта, но сотрудники ГИБДД все равно проводят техосмотр.