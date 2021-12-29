Путин разрешил использовать водительские права для идентификации личности
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на упрощение системы идентификации клиентов финансовых и других организаций, подпадающих под действие антиотмывочного закона, и позволяющий проводить её с использованием водительских прав. Соответствующий федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ
Ранее сообщалось, что Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра. В проект также включены поправки об отмене штрафов за отсутствие диагностической карты, сообщается на официальном портале правовой информации.
От технического осмотра освобождаются «легковые автомобили и мототранспортные средства», принадлежащие гражданам и «используемые ими исключительно в личных целях». Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях.
Помимо этого, отныне исключается проведение «техосмотров на обочине» — когда у водителя уже есть диагностическая карта, но сотрудники ГИБДД все равно проводят техосмотр.