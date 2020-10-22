Путин рассказал о предстоящих «тектонических сдвигах» в мире

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Мир строит на пороге «тектонических сдвигов» и перемен, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».

Вероятно, такой тревожный фон у многих лишь усиливает ощущение, что начинается какое-то совсем другое время, что мы не просто на пороге кардинальных перемен, а эпохи тектонических сдвигов, причём во всех сферах жизни, — сказал он.

По его словам, в настоящий момент происходят процессы, которые обсуждались в клубе ранее. Так, в 2014 году участники говорили на тему «Мировой порядок: новые правила или игра без правил», передаёт РИА Новости.

Мы тогда дискутировали на эту тему, и теперь игра без правил, к сожалению, как представляется, выглядит всё более устрашающе, — добавил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Путин заявил, что правительство не планирует вводить жёсткие ограничения в связи с ростом случаев заражения коронавирусом. Он предложил работодателям выработать корпоративные меры по борьбе с коронавирусом и призвал тщательно следить за соблюдением ограничительных мер.