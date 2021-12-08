Путин рассказал о переговорах с Байденом по Украине

Президент России Владимир Путин назвал свою беседу с американским коллегой Джо Байденом о конфликте на юго-востоке Украины предметной и конструктивной. При этом он отметил важность продолжения диалога, передаёт ТАСС.

Мы действительно говорили по региональной проблематике, говорили о конфликте на юго-востоке Украины и связанной с этой ситуацией другой чувствительной теме, а именно расширении НАТО на восток, в том числе за счёт Украины, — цитирует его агентство.

По словам Путина, Россия проводит миролюбивую внешнюю политику. Но она вправе обеспечивать свою безопасность.

Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО. Потому что за этим последует размещение там военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия, — заявил Путин.

Кроме того, Путин заявил, что они с Байденом констатировали продвижение диалога стран по кибербезопасности.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Байден назначат своих представителей для обсуждения сложной конфронтационной ситуации. По его словам, решение было принято в ходе переговоров лидеров по видеосвязи.