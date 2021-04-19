Путин рассказал о новых мерах поддержки россиян

https://static.news.ru/photo/d6f5dfb6-a140-11eb-b6ec-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

К посланию президента Федеральному собранию прорабатываются новые меры поддержки населения, рассказал глава государства Владимир Путин в ходе совещания по подготовке обращения. По его словам, средства на эти цели должны расходоваться эффективно.

Кроме того, следует рачительно относиться к деньгам государства, передаёт ТАСС.

Конечно, нам нужно, чтобы и результат был максимальным с точки зрения развития экономики, поддержки предприятий, поддержки людей, особенно тех людей, которые нуждаются в поддержке со стороны государства, и чтобы рачительно мы отнеслись к государственным финансам, — подчеркнул он.

Путин добавил, что необходимо использовать эффективно каждый рубль. Эти меры должны помочь развитию экономики и каждого конкретного человека, на поддержку которого направляются деньги.

Послание президента Федеральному собранию запланировано на 21 апреля. По информации СМИ, главными темами выступления главы государства станут борьба с пандемией, поддержка бизнеса и граждан во время восстановления экономики. Также глава политик коснётся социально-экономического развития, направленного на достижение национальных целей.

Отличие этого послания от других будет в том, что президент посвятит довольно большой блок внешней политике, что вызвано эскалацией международной напряжённости. При этом Путин не собирается объявлять о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам.