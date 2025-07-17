Российский экс-политик заявил о намерении организовать революцию в США

Экс-глава Калмыкии, предприниматель, бывший президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов в интервью NEWS.ru заявил, что хотел бы создать в США фонд демократических, социалистических, коммунистических реформ и менять мировую систему на более справедливую. По его словам, он вложил бы в это $50 млрд, которые просил выплатить ему во время борьбы за снятие санкций.

Посмотрите мои письма, что я там говорил американцам: «Если докажете, что я виноват, то сажайте меня на электрический стул, а если прав, то положите сюда $50 млрд». Эти деньги я бы в США оставил, создал бы там фонд демократических, социалистических, коммунистических реформ, чтобы менять мировую систему на более справедливую, — сказал Илюмжинов.

Он подчеркнул, что и сам является коммунистом и членом КПСС. Также Илюмжинов подчеркнул, что он много путешествовал по миру, когда занимал пост президента ФИДЕ, общался с Саддамом Хусейном, Муаммаром Каддафи, Башаром Асадом, Генри Киссинджером, Бараком Обамой, Папой Римским, Далай-Ламой, бабой Вангой и видел, что мир устроен неправильно.

Ранее Илюмжинов заявил, что для снятия санкций США он обратился в аккредитованную в Минюсте США компанию. По его словам, за часовую консультацию пришлось заплатить несколько тысяч долларов. Предприниматель добавил, что в санкционном документе было указано, что он якобы знаком с неким сирийцем, вместе с которым якобы продавал нефть ИГ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru). Это, утверждает Илюмжинов, ложь.