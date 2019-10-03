https://static.news.ru/photo/acf3619e-e5f7-11e9-bbb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bill Bachmann/Global Look Press

Россия не оказалась на периферии международных отношений и смогла избежать гражданской войны только благодаря трудолюбию и терпению россиян. Такое заявление глава государства Владимир Путин сделал на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он напомнил, что накануне наступления 2000-го года вышла его статья «Россия на рубеже тысячелетий», передаёт РИА Новости . По словам Путина, сделанный в ней анализ состояния мира и перспектив развития, в целом соответствовал реальности.

Россия действительно пережила в 90-е годы двадцатого века один из самых трудных периодов в своей истории, — сказал президент.

Он напомнил, что наряду с острейшими внутриполитическими, экономическими, социальными кризисами страна тогда подверглась агрессии со стороны международного терроризма и подошла к «очень опасной черте». По словам Путина, самое худшее для любого народа, для любой нации и страны — развал и распад государства.

Угроза эта висела в воздухе и в большинстве своём люди её чувствовали.

Мы погрузились в бездну крупномасштабной гражданской войны. И только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России наша страна была отодвинута от этой опасной черты, — подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер заявил, что страна «уверенно занимает место среди ведущих, влиятельных и ответственных держав планеты», так как выполняет свои обязанности гаранта существующего миропорядка, писал News.ru.