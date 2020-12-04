Путин призвал пользоваться возможностями удалёнки после COVID-19

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Новые возможности удалённого образования, отработанные во время пандемии коронавируса, следует использовать и в будущем, заявил президент Владимир Путин.

Также он заявил, что цифровую трансформацию всей страны необходимо провести в ближайшие 10 лет. Политик считает искусственный интеллект основой для нового рывка в развитии человечества. Вместе с тем он призвал учитывать все возможные риски, касающиеся ИИ.

Накануне президент Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели (7–13 декабря). В первую очередь прививку получат врачи и учителя. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что россиян будут прививать исключительно в добровольном порядке и бесплатно, писал NEWS.ru.