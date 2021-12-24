Путин призвал кабмин уделить внимание борьбе с COVID во время праздников

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Компания Google ознакомится с решением Таганского суда Москвы и после этого определит «дальнейшие шаги», после того как Мировой суд наложил на IT-гиганта оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещённой информации, заявили NEWS.ru в пресс-службе Google в России. Инстанция признала виновной Google LLC в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП, и назначила наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей.

Мы изучим решение суда и после этого определим дальнейшие шаги, — подчеркнули представители Google. Мировой суд в Москве оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещённой информации утром...