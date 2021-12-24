Путин призвал кабмин уделить внимание борьбе с COVID во время праздников

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров уделять повышенное внимание борьбе с коронавирусом в период новогодних праздников. Об этом он заявил на встрече с членами правительства, проходящей в режиме видеоконференции, также поздравив коллег с наступающим Новым годом и положительно отозвавшись об их работе.
Прошу и дальше держать вопросы поддержки здравоохранения, весь комплекс противоэпидемиологических мер на особом контроле, уделять им повышенное внимание и в период праздников начала 2022 года, — отметил президент.
Он также заявил, что в условиях повышенной нагрузки правительство «действует чётко, сплочённо, как хорошая профессиональная команда».
Ранее Путин попросил россиян в новогодние праздники прислушаться к рекомендациям эпидемиологов и соблюдать их, «если мы хотим, чтобы у нас действительно было счастливое будущее». Он напомнил, что в эти дни ожидается значительное передвижение граждан, а так называемые предприятия полного безостановочного цикла будут работать и в праздничные дни. Это повышает риск заражения, что особенно значимо в условиях повышенной контагиозности «омикрон»-штамма коронавируса.