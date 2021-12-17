Путин призвал соблюдать антикоронавирусные меры в новогодние праздники

Президент России Владимир Путин попросил россиян в новогодние праздники прислушаться к рекомендациям эпидемиологов и соблюдать их. Он напомнил, что в эти дни ожидается значительное передвижение граждан, а так называемые предприятия полного безостановочного цикла будут работать и в праздничные дни. Об этом президент заявил на съезде РСПП, его слова приводит РИА Новости.

Новогодние праздники всегда вызывают позитивные сказочные ожидания на будущее, и это хорошо, и надо отмечать. Но нужно прислушиваться ко всем рекомендациям специалистов и соблюдать их, если мы хотим, чтобы у нас действительно было счастливое будущее, — сказал Путин.

Ранее кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что следующий подъём заболеваемости коронавирусом в России может начаться в конце января. По его словам, ожидать подобного до и сразу после Нового года не стоит, при этом, в отличие от осенней волны COVID-19, следующему всплеску распространения инфекции будет способствовать штамм «омикрон», который вытеснит вариант «дельта» и начнёт доминировать. Лучшим способом подготовиться к новой волне он назвал вакцинацию или ревакцинацию.

При этом большинство российских врачей (71%) спрогнозировали рост заболеваемости в стране в ближайшие месяцы. Только каждый 10-й из опрошенных медиков считает, что число заражений будет снижаться. В качестве основных причин, способствующих распространению инфекции, врачи назвали нежелание россиян соблюдать самоизоляцию после контакта с носителями вируса, отказ от ношения масок и активное посещение общественных мест.