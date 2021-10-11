Путин предложил продлить программу АПК до 2030 года

Президент России Владимир Путин предложил продлить сроки действия научно-технической программы развития агропромышленного комплекса до 2030 года, а также обеспечить её финансирование. Он заявил, что у российских производителей есть все возможности для того, чтобы насытить внутренний рынок и занять ведущие позиции в мире. Об этом президент сообщил на совещании по вопросам научно-технического обеспечения развития агропромышленного комплекса. Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил , что в нынешнем году в России собран хороший урожай, потребности страны по основным группам продовольствия обеспечены практически полностью. Он потребовал продлить сроки действия научно-технической программы до 2030 года и обеспечить бесперебойное выделение средств на разработку новых технологий, которые должны применяться в аграрном секторе.

Президент заявил, что при создании и внедрении передовых решений нужно учитывать необходимость адаптации сельского хозяйства к изменениям климата. Частью этого процесса должно стать активное продвижение современных аграрных технологий России на глобальные рынки.

Критически важно, чтобы полученные результаты способствовали росту благополучия и укреплению здоровья наших граждан, качеству жизни россиян, служили созданию новых рабочих мест и были направлены, разумеется, на наши общенациональные цели развития, — подчеркнул Путин.

Ранее президент заявил, что в 2021 году российские аграрии достигли высоких показателей по сбору урожая зерновых и других культур, несмотря на засушливое лето и непростую ситуацию с пандемией коронавируса. По его словам, позитивные тенденции заметны в животноводстве, виноградарстве, садоводстве и производстве органических продуктов. Путин назвал аграрный сектор одним из флагманов экономики, который динамично развивается.