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Зарплаты чиновников в регионах в ближайшее время могут существенно вырасти. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым.

Вообще по всем территориальным органам федеральных ведомств нужно будет принимать решение о повышении заработной платы, — приводит слова Путина сайт Кремля.

Президент отметил, что в зарплаты сотрудников в территориальных подразделениях федеральных ведомства зачастую ниже региональных. Кроме того, там зачастую не хватает сотрудников. По словам Осипова, средний уровень заработной платы в Забайкальском крае составляет 35 тысяч рублей. Он согласился с необходимостью повышения зарплат и заметил, что в ведомствах региона не хватает сотрудников, передаёт

Ранее, как писал News.ru, российский лидер заявил, что резкое снижение зарплат министрам и другим руководителям привело бы к оттоку квалифицированных кадров. По его словам, лучше двигаться в сторону повышения доходов рядовых работников.