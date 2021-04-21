Путин предложил освободить россиян от оплаты за подведение газа к участку

https://static.news.ru/photo/84bb6cc4-a28b-11eb-a6a2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне не должны платить за проведение газопровода к границам своих земельных участков. Такую позицию высказал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

По его мнению, это задача государства.

Немало российских семей живёт в населённых пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор, по непонятным для людей причинам, не имеют. Вроде вот она, труба, а газа в домохозяйстве нет, — описал ситуацию Путин.

По его словам, с инициативой отменить плату для людей за подведение газа к границе земельного участка выступила партия «Единая Россия». Такая идея достойна поддержки, считает президент.

Он попросил правительство разработать совместно с регионами план газификации таких домохозяйств.

Владимир Путин 21 апреля в 17-й раз выступает с посланием Федеральному собранию. Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале «Манеж». Главная тема выступления — это, прежде всего, внутренние вопросы. Тему обозначил глава государства в начале своей речи.