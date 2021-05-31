Путин внёс в Госдуму проект о новых полномочиях Генпрокуратуры

Президент Владимир Путин предложил предоставить Генпрокуратуре право представлять Россию в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и других международных судах. Соответствующий законопроект он внёс на рассмотрение Госдумы, сообщает «Интерфакс».
Документ содержит поправки в федеральный закон «О прокуратуре РФ» и предусматривает создание в ГП специального зарубежного подразделения.
Кроме того, в проекте предлагается
В настоящее время представление России в международных судах входит в функции Минюста. С инициативой об их передаче Генпрокуратуре выступил глава надзорного ведомства Игорь Краснов. По его мнению, ГП лучше справится с участившимися случаями «юридической агрессии» в ЕСПЧ со стороны Украины, WADA и частных лиц.