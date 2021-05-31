Путин внёс в Госдуму проект о новых полномочиях Генпрокуратуры

https://static.news.ru/photo/af69dec0-c2ab-11eb-ad33-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин предложил предоставить Генпрокуратуре право представлять Россию в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и других международных судах. Соответствующий законопроект он внёс на рассмотрение Госдумы, сообщает «Интерфакс».

Документ содержит поправки в федеральный закон «О прокуратуре РФ» и предусматривает создание в ГП специального зарубежного подразделения.

Кроме того, в проекте предлагается разрешить Генпрокуратуре направлять в Конституционный суд России запросы о возможности исполнения решений международных судов и органов в соответствии с основным законом РФ. Согласно проекту, такие запросы ГП сможет направлять как на основании собственных выводов о невозможности исполнения указанных решений из-за противоречия Конституции РФ, так и по заключению других государственных органов.

В настоящее время представление России в международных судах входит в функции Минюста. С инициативой об их передаче Генпрокуратуре выступил глава надзорного ведомства Игорь Краснов. По его мнению, ГП лучше справится с участившимися случаями «юридической агрессии» в ЕСПЧ со стороны Украины, WADA и частных лиц.