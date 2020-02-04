Президент РФ Владимир Путин, комментируя поправки к Конституции, отметил, что они продиктованы жизнью.
Поправки, которые я предложил, на мой взгляд, продиктованы просто жизнью, — заявил глава государства на встрече с представителями общественности.
По его словам, за время работы президентом и председателем правительства для него стало очевидно, что некоторые вещи «не работают так, как должны работать»,
Кроме того, он отметил, что поправки были предложены не для того, чтобы продлить полномочия президента.
В ежегодном послании Федеральному собранию, которое состоялось 15 января, Путин предложил изменить Конституцию РФ, а также анонсировал запуск масштабных мер по социальной поддержке россиян.
Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что на данный момент власти согласовывают время проведения всенародного голосования по поправкам в Основной закон. Таким образом он ответил на вопрос о форме голосования и его сроках.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен