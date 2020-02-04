https://static.news.ru/photo/fbc580ca-4742-11ea-a2cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Президент РФ Владимир Путин, комментируя поправки к Конституции, отметил, что они продиктованы жизнью.

Поправки, которые я предложил, на мой взгляд, продиктованы просто жизнью, — заявил глава государства на встрече с представителями общественности.

По его словам, за время работы президентом и председателем правительства для него стало очевидно, что некоторые вещи «не работают так, как должны работать», передаёт РИА Новости.

Кроме того, он отметил, что поправки были предложены не для того, чтобы продлить полномочия президента.

В ежегодном послании Федеральному собранию, которое состоялось 15 января, Путин предложил изменить Конституцию РФ, а также анонсировал запуск масштабных мер по социальной поддержке россиян.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что на данный момент власти согласовывают время проведения всенародного голосования по поправкам в Основной закон. Таким образом он ответил на вопрос о форме голосования и его сроках.