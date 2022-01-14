Путин поздравил сотрудников СКР с 11-летием ведомства

Президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета России с 11-летней годовщиной со дня образования ведомства. За это время оно стало одним из самых важных звеньев правоохранительной системы страны, написал глава государства в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

За прошедшее время Следственный комитет доказал свою эффективность, стал одним из важнейших, ключевых звеньев отечественной правоохранительной системы. Сохраняя и развивая сложившиеся в ведомстве традиции, вы находитесь на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией, твёрдо отстаиваете интересы государства, права и свободы граждан России, — говорится в тексте послания.

Путин отметил, что сотрудники СКР выполняют «в высшей степени ответственную работу», которая требует принципиальности, исключительной компетенции и верности долгу. По словам главы государства, от их профессиональных и личных качеств зависит успешное решение задач ведомства, а также вера населения в торжество закона и справедливости.

Желаю вам новых достижений и всего наилучшего, — заключил президент.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с 300-летием её создания. Он отметил, что надзорное ведомство играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан и ставит прочный заслон организованной преступности, экстремизму и коррупции.