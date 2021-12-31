Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом жителей Камчатки. В своём обращении глава государства также отдельно поздравил всех, кто встречает наступающий год на «боевом посту»: медиков, военных и правоохранителей.

2022-й год наступил на Чукотке и Камчатке в 15:00 по московскому времени. Жители этих регионов первыми услышали поздравление президента. В новогоднем обращении Путин традиционно подвёл итоги уходящего года. Он также высказал слова поддержки всем, кто потерял близких из-за пандемии коронавируса. По его словам, в уходящем году россияне столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в этих жёстких условиях и решать сложные задачи.

Всех нас объединяет сейчас надежда на добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года, — сказал Путин.

Российский лидер пожелал всем россиянам крепкого здоровья, к которому, по его словам, приложатся успехи в работе, в творчестве и в любимом деле. Он также пожелал, чтобы в каждом доме было как можно больше радостных событий, чаще создавались новые семьи и рождались дети и чтобы любовь была в каждом сердце.

Ранее россиян с Новым годом поздравили космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров. Они записали на борту Международной космической станции (МКС) специальное видеообращение для жителей России. У самих космонавтов тоже будет праздничный стол, но без шампанского: на станции действует сухой закон.

Накануне большинство россиян (71,3%) заявили, что планируют встретить Новый год в кругу семьи, 9,6% — с друзьями, 4,5% — в одиночестве или с «воображаемым другом», менее 3% указали вариaнты: с девушкой/парнем, с Дедом Морозом или Снегурочкой, незнакомыми людьми или на работе.