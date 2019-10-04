https://static.news.ru/photo/4e3dc1b2-e74b-11e9-b6f4-fa163e074e61_660.jpg Эмомали Рахмон Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Таджикистана Эмомали Рахмона с днём рождения и отметил, что под его руководством страна добилась впечатляющих успехов в экономическом и социальном развитии.

В России высоко ценят Ваш личный вклад в укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами, — говорится в телеграмме российского лидера, размещённой на сайте Кремля.

Глава России также оценил вклад Рахмона в обеспечение безопасности и стабильности в Центральной Азии и на всём евразийском пространстве, пожелал ему «крепкого здоровья, благополучия и успехов».

Как писал News.ru, Путин поздравил народного артиста СССР Олега Басилашвили с 85-летием. В телеграмме он пожелал актёру здоровья, благополучия и вдохновения. Его также поздравили премьер Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Минкульта РФ Владимир Мединский.