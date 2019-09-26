https://static.news.ru/photo/7a9179ee-e03d-11e9-b9c5-fa163e074e61_660.jpg Олег Басилашвили Фото: Dmitriy Dubinskiy/Wikimedia Commons

Президент Владимир Путин поздравил народного артиста СССР Олега Басилашвили с 85-летием. В телеграмме глава государства пожелал актёру здоровья, благополучия и вдохновения.

Своим талантом Вы заслужили искреннюю любовь многих поколений зрителей, по праву вошли в число признанных мастеров, мэтров театральной сцены и кинематографа. Глубокого уважения достойны Ваша личная порядочность, принципиальность, верность высокому искусству, культуре и профессии, которую Вы храните в своем сердце, — говорится в поздравительной телеграппе Путина, опубликованной на сайте Кремля .

Также актёра поздравили премьер Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, президент Беллоруссии Александр Лукашенко, глава Минкульта РФ Владимир Мединский.

Олег Басилашвили родился 26 сентября 1934 года в Москве. В 1956 году окончил Школу-студию МХАТ (институт) имени Немировича-Данченко, с 1956 года работал в Сталинградском драмтеатре, затем перешёл в Ленинградский государственный театр имени Ленинского комсомола.

С 1959 года Басилашвили является актёром Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова.

Широкую известность ему принесли роли в фильмах Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих», «Служебный роман» и «О бедном гусаре замолвите слово», а также Георгия Данелия «Осенний марафон».

Как писал News.ru, свой юбилей Олег Басилашвили отметит на сцене БДТ, где он задействован в трёх спектаклях: «Дядюшкин сон», «Палачи» и «Лето одного года».