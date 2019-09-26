Президент Владимир Путин поздравил народного артиста СССР Олега Басилашвили с 85-летием. В телеграмме глава государства пожелал актёру здоровья, благополучия и вдохновения.
Своим талантом Вы заслужили искреннюю любовь многих поколений зрителей, по праву вошли в число признанных мастеров, мэтров театральной сцены и кинематографа. Глубокого уважения достойны Ваша личная порядочность, принципиальность, верность высокому искусству, культуре и профессии, которую Вы храните в своем сердце, — говорится в поздравительной телеграппе Путина, опубликованной на сайте Кремля.
Также актёра поздравили премьер Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, президент Беллоруссии Александр Лукашенко, глава Минкульта РФ Владимир Мединский.
Олег Басилашвили родился 26 сентября 1934 года в Москве. В 1956 году окончил Школу-студию МХАТ (институт) имени Немировича-Данченко, с 1956 года работал в Сталинградском драмтеатре, затем перешёл в Ленинградский государственный театр имени Ленинского комсомола.
С 1959 года Басилашвили является актёром Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова.
Широкую известность ему принесли роли в фильмах Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих», «Служебный роман» и «О бедном гусаре замолвите слово», а также Георгия Данелия «Осенний марафон».
Как писал News.ru, свой юбилей Олег Басилашвили отметит на сцене БДТ, где он задействован в трёх спектаклях: «Дядюшкин сон», «Палачи» и «Лето одного года».