16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Путин поздравил православных христиан с Пасхой

09:39, 02 мая 2021
Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил со Светлым Христовым Воскресением православных христиан и всех граждан страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним, — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил плодотворную и востребованную деятельность Русской православной церкви и других христианских конфессий в деле поддержания гражданского мира и согласия в России, а также в развитии межнационального и межрелигиозного диалога.

Президент добавил, что Церковь делает много для решения насущных проблем и заботится о продвижении в обществе высоких идеалов и семейных традиций.

Пасха — главный праздник всего христианского мира, знаменующий воскресение распятого Иисуса Христа из мёртвых. В 2021 году он отмечается 2 мая.

Ранее сообщалось, что Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Торжественный молебен в честь праздника совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео