Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил со Светлым Христовым Воскресением православных христиан и всех граждан страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним, — говорится в поздравлении.
Глава государства отметил плодотворную и востребованную деятельность Русской православной церкви и других христианских конфессий в деле поддержания гражданского мира и согласия в России, а также в развитии межнационального и межрелигиозного диалога.
Президент добавил, что Церковь делает много для решения насущных проблем и заботится о продвижении в обществе высоких идеалов и семейных традиций.
Пасха — главный праздник всего христианского мира, знаменующий воскресение распятого Иисуса Христа из мёртвых. В 2021 году он отмечается 2 мая.
Ранее сообщалось, что Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Торжественный молебен в честь праздника совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.