Путин поздравил православных христиан с Пасхой

https://static.news.ru/photo/46c1a274-ab11-11eb-be4b-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил со Светлым Христовым Воскресением православных христиан и всех граждан страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним, — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил плодотворную и востребованную деятельность Русской православной церкви и других христианских конфессий в деле поддержания гражданского мира и согласия в России, а также в развитии межнационального и межрелигиозного диалога.

Президент добавил, что Церковь делает много для решения насущных проблем и заботится о продвижении в обществе высоких идеалов и семейных традиций.

Пасха — главный праздник всего христианского мира, знаменующий воскресение распятого Иисуса Христа из мёртвых. В 2021 году он отмечается 2 мая.

Ранее сообщалось, что Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Торжественный молебен в честь праздника совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.