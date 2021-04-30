Путин присутствует на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя

https://static.news.ru/photo/4ff3dca0-aac5-11eb-8d6a-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: ridus.ru

Пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя посетил президент РФ Владимир Путин. Торжественный молебен в честь праздника совершает Патриарх Московский и всея Руси. Об этом сообщает ТАСС.

Традиционно главные религиозные праздники Путин встречает в церкви. При этом Рождество обычно президент бывает в храмах вне Москвы. Так в нынешнем году ре посетил церковь Николы на Липне под Великим Новгородом. На Пасху же глава государства приезжает в главный российский храм.

Только два раза Путин участвовал в пасхальных торжествах вне столицы — в 2000 году в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга и в 2003 году в Свято-Никольском соборе в Душанбе. Кроме того, в прошлом году из-за пандемии глава государства поставил свечку в часовне в своей резиденции в Ново-Огарёво.

Пасха — главный праздник всего христианского мира, знаменующий воскресение распятого Иисуса Христа из мертвых.

Ранее с Воскресением Христовым поздравил верующих патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он также рассказал о выводах, сделанных им по время пандемии коронавируса.