Путин присутствует на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя

Пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя посетил президент РФ Владимир Путин. Торжественный молебен в честь праздника совершает Патриарх Московский и всея Руси. Об этом сообщает ТАСС.
Традиционно главные религиозные праздники Путин
Только два раза Путин участвовал в пасхальных торжествах вне столицы — в 2000 году в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга и в 2003 году в Свято-Никольском соборе в Душанбе. Кроме того, в прошлом году из-за пандемии глава государства поставил свечку в часовне в своей резиденции в Ново-Огарёво.
Пасха — главный праздник всего христианского мира, знаменующий воскресение распятого Иисуса Христа из мертвых.
Ранее с Воскресением Христовым поздравил верующих патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он также рассказал о выводах, сделанных им по время пандемии коронавируса.