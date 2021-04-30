Патриарх Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым

https://static.news.ru/photo/96718366-81b9-11ea-86c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

С Воскресением Христовым поздравил верующих патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он также рассказал о выводах, сделанных им по время пандемии коронавируса. Об этом говорится в послании патриарха, полученном РИА Новости.

Воскресение Христово, или Пасха, отмечается у православных в этом году 2 мая.

Дорогие братья и сёстры, сердечно поздравляю вас с праздником Святой Пасхи и приветствую жизнеутверждающими словами: Христос воскресе! — сказал Кирилл.

По словам патриарха, в этом году у людей особенная Пасха, которая несёт надежду на то, что пандемия завершится, оставив людям ряд важных уроков. В первую очередь это напоминание о «хрупкости бытия».

Современному человеку дана возможность убедиться в уязвимости всего, что казалось надёжным и стабильным. И это учит нас по-настоящему ценить великий дар божий — жизнь, которую так легко можно потерять, — отметил патриарх.

Ещё один урок пандемии — урок ответственности. Но самым главным наследием пандемии Кирилл назвал понимание ценности живого человеческого общения.

Мы оказались слишком самонадеянными, окружив себя гаджетами и мониторами<...> Но пандемия показала ущербность подобного бытия человека, помещённого в прокрустово ложе киберпространства, — сказал патриарх.

Однако Кирилл убеждён, что коронавирусные ограничения не лишили людей возможности служить другим, поддерживать слабых и помогать пострадавшим.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал начальников на всех уровнях избегать гордыни и не превозноситься, чтобы не допустить перехода к тирании. Такие слова прозвучали в рамках проповеди.