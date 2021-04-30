Патриарх Кирилл предостерёг власть от перехода к тирании

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал начальников на всех уровнях избегать гордыни и не превозноситься, чтобы не допустить перехода к тирании. Такие слова прозвучали в рамках проповеди, которая транслировалась на Первом канале.
Предстоятель РПЦ обратился к верующим в канун Пасхи и отметил, что людям следует подражать Иисусу Христу. Однако на этом пути может встретиться много соблазнов, один из которых — соблазн властью.
Исполнение начальственных функций, которое требует в том числе ограничения свободы других, не может сопровождаться личной гордыней и превозношением — тогда власть становится тиранией, — сказал патриарх Кирилл.
Данные слова он адресовал «большим» и «малым» начальникам, в том числе светской и церковной власти.
Святейший подчеркнул, что борьба церкви за власть может обернуться разделением народа, поэтому она не должна быть частью политической силы или инструментом борьбы.
Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл в традиционном пасхальном послании второй год подряд затронул тему пандемии COVID-19. Глав РПЦ напомнил о важности помощи тем, кто пострадал от недуга.