Патриарх Кирилл предостерёг власть от перехода к тирании

https://static.news.ru/photo/531c894e-aa80-11eb-9e7a-96000091f725_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал начальников на всех уровнях избегать гордыни и не превозноситься, чтобы не допустить перехода к тирании. Такие слова прозвучали в рамках проповеди, которая транслировалась на Первом канале.

Предстоятель РПЦ обратился к верующим в канун Пасхи и отметил, что людям следует подражать Иисусу Христу. Однако на этом пути может встретиться много соблазнов, один из которых — соблазн властью.

Исполнение начальственных функций, которое требует в том числе ограничения свободы других, не может сопровождаться личной гордыней и превозношением — тогда власть становится тиранией, — сказал патриарх Кирилл.

Данные слова он адресовал «большим» и «малым» начальникам, в том числе светской и церковной власти.

Святейший подчеркнул, что борьба церкви за власть может обернуться разделением народа, поэтому она не должна быть частью политической силы или инструментом борьбы.

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл в традиционном пасхальном послании второй год подряд затронул тему пандемии COVID-19. Глав РПЦ напомнил о важности помощи тем, кто пострадал от недуга.