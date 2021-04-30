Патриарх Кирилл призвал помочь в дни Пасхи пострадавшим от COVID-19

https://static.news.ru/photo/d0ba1646-aa4e-11eb-b610-96000091f725_660.jpg Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в традиционном пасхальном послании второй год подряд затронул тему пандемии COVID-19. Глав РПЦ напомнил о важности помощи тем, кто пострадал от недуга, передаёт официальный сайт РПЦ.

Святейший добавил , что пасхальное торжество, несмотря на национальные и государственные границы, духовно объединит миллионы христиан в разных странах. По его словам, совсем недавно из-за ограничений многим запретили посещение служб.

В нынешнее непростое время особенно важно поддержать тех, кто болен и немощен, кто скорбит из-за утраты своих родных и близких, кто лишился средств к существованию, кто не может прийти в храм. Окажем посильную помощь страждущим, не пройдем равнодушно мимо тех, кто нуждается в человеческом участии, внимании и заботе, — говорится в публикации.

В 2021-м православная Пасха выпадает на 2 мая. 1 мая верующие отмечают последний день накануне праздника — Великую субботу. В храмах вспомнят погребение Иисуса Христа и его сошествие в ад. В этот день люди должны облачиться в светлые одежды, потому что страдания Христа окончены, а затем ждать Воскресения Христова.

Ранее диетолог Екатерина Александрова рассказала о безвредной норме употребления кулича на Пасху. Она предупредила, что большое количество сладкого и мучного может нанести серьёзный удар по здоровью. Поэтому лучше всего есть куличи в период с 15:00 до 18:00 и в небольшом количестве как отдельный приём пищи.