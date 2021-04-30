Православные верующие встречают Великую субботу

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Православные отмечают последний день накануне Пасхи — Великую субботу. В храмах 1 мая 2021 года вспомнят погребение Иисуса Христа и его сошествие в ад. Также верующие готовятся встретить Воскресение Христово.

В Великую субботу посередине храмов установлена плащаница, символизирующая тело Спасителя.

Внешне ничего не происходит: Христа похоронили, он лежит в пещере, апостолы непонятно где. А Иисус спустился в ад. До воскресения Христова души всех умерших сходили в ад — это место, где не было Бога, и именно туда спускается сам Бог, — рассказал РИА Новости известный православный миссионер, клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

Он объяснил, что после того, как Бог спускается в ад, он перестаёт быть адом и разрушается. Есть икона «Сошествие Христа во ад», которая изображает Иисуса Христа, который стоит в дверях ада и протягивает руки людям — Адаму, Еве и всем, кто умер до его пришествия на землю.

Главная мысль Великой субботы в том, что Иисус выводит из ада людей, подчеркнул священнослужитель.

В этот день люди должны облачиться в светлые одежды, потому что страдания Христа окончены, и потом должны ожидать Воскресения Христова.

2 мая 2021 года состоится главное событие для православных христиан — Пасха, или Воскресение Христово. Ранее NEWS.ru писал о главных традициях и обычаях этого дня, а также перечислил несколько рецептов пасхальных блюд, включая диетический кулич.