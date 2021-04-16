Пасха-2021: какого числа празднуют, традиции и обычаи

https://static.news.ru/photo/97e257dc-7f68-11ea-9c64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

2 мая 2021 года состоится главное событие для православных христиан — Пасха, или Воскресение Христово.

В этот день в храмах соберутся верующие, чтобы принять участие в торжественном богослужении, которое начинается до полуночи.

Сначала священник проводит службу «Полунощница», посвящённую грядущему Пришествию Иисуса Христа и Страшному суду. А в полночь начинается «Утреня» — самое продолжительное из ежедневных богослужений суточного круга в Православной церкви.

В алтаре исполняется праздничная стихира. После этого священнослужитель совершает крестный ход — обход храма под колокольный звон. После обхода храма продолжается «Утреня».

Традиции и обычаи

Православные должны заготовить и принести с собой в храм пасхальные куличи, крашеные яйца и другие угощения, которые потом будут класть на праздничный стол и угощать гостей.

Люди кладут все угощения в плетёную корзину, накрывают их красивым полотенцем и идут в храм святить.

Крашеные куриные яйца — один из самых традиционных элементов трапезы. Они являются символом возрождения жизни. Пасхальные куличи, как правило, выпекаются из теста с добавлением творога, изюма, кураги или цукатов. «Пасхи» подают на стол в виде пирамиды, украшенной буквами «ХВ». Это обусловлено памятью о Гробе Господнем, из которого воссиял свет Христова Воскресения.

С приходом Пасхи у православных заканчивается Великий пост, и они прекращают диеты. До праздника же они должны молиться и размышлять о том, что Господь пострадал за наши грехи. На Пасху не рекомендуется заниматься тяжёлым физическим трудом. В этот день желательно быть весёлым, не ругаться с родными, а также не жадничать, не отказывать в милостыне или помощи нуждающимся.

В 2022 году Пасха выпадает на 24 апреля, в 2023 году — 16 апреля. Её празднуют в первое воскресенье после дня весеннего равноденствия и полнолуния.

Ранее NEWS.ru писал, что Великий пост начался у православных россиян 15 марта. Он продлится 48 дней до Пасхи, но Церковь призывает «не морить себя голодом».