Диетолог рассказала, как съесть кулич и не навредить здоровью

https://static.news.ru/photo/97e257dc-7f68-11ea-9c64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При употреблении кулича на Пасху необходимо помнить о здоровье и придерживаться так называемой безвредной нормы употребления праздничного лакомства. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» напомнила диетолог Екатерина Александрова.

По словам специалиста, большое количество сладкого и мучного, включая пасхальные куличи, может нанести серьёзный удар по здоровью человека. Поэтому необходимо придерживаться правил «безвредного» употребления.

Так, Екатерина Александрова отметила, что лучше всего есть куличи в период с 15:00 до 18:00 и в небольшом количестве, как отдельный приём пищи. Именно в это время, по словам диетолога, можно максимально смягчить «удар» по организму, который наносит жирная и сладкая выпечка.

При этом точного количества граммов безопасного потребления кулича специалист не назвала. По её словам, таковой просто не существует. Однако добавила, что сладкую выпечку лучше всего «не есть, а дегустировать» и не перешагивать рубеж в 10 граммов кулича в день.

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